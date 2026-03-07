AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da halihazırda 12-14 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Bu gece itibarıyla poyrazın saatte 20-50 kilometre hızla kuvvetlenmesiyle birlikte, hissedilen sıcaklığın 10 derece civarına ve altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
HAFTA BOYUNCA GÜNEŞLİ AMA SERİN BİR HAVA
Haftalık değerlendirmede İstanbul genelinde yağış beklenmediği, parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi. Ancak rüzgarın serinletici etkisiyle birlikte havanın mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
AKOM HAFTALIK HAVA TAHMİNİ
Önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu beklentileri şu şekilde açıklandı:
7 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu (Sıcaklık düşüşü başlıyor)
8 Mart Pazar: Parçalı ve az bulutlu
9 Mart Pazartesi: Parçalı bulutlu
10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık
11 Mart Çarşamba: Az bulutlu ve açık
12 Mart Perşembe: Parçalı bulutlu