MASALLARDAN İLHAM ALDILAR

Binanın mimarları Szotyńscy & Zaleski, tasarımı yaparken çocuk kitapları çizerleri olan Jan Marcin Szancer ve Per Dahlberg'in çizimlerinden ilham aldılar. Amaçları, soğuk ve ciddi binaların arasında insanların yüzünü güldürecek, onları bir masalın içine çekecek bir yapı inşa etmekti.

MİMARİ BİE MÜHENDİSLİK HARİKASI

Dışarıdan bakıldığında bina sanki eriyor ya da bir ayna tarafından bükülüyormuş gibi görünür. Ancak bu tamamen görsel bir tasarım oyunudur. Standart dikdörtgen formlar yerine, binanın kıvrımlarına uyum sağlayan asimetrik ve dalgalı camlar kullanılmıştır. Ejderha pullarını andıran mavi-yeşil emaye kiremitlerle kaplıdır. Bu da binaya gece vakti daha da masalsı ve biraz da gizemli bir hava katar.

PEKİ İÇERİDE NE VAR?

Dışarıdan bakıldığında "burada nasıl yaşanır?" diye düşündürebilir ancak içerisi son derece modern ve fonksiyonel bir iş merkezidir. Yaklaşık 4.000 metrekarelik bir alana sahip bu iş merkezinin içinde popüler restoranlar, barlar, kafeler ve çeşitli mağazalar bulunur. Ayrıca ofisler ve yerel bir radyo istasyonuna da ev sahipliği yapmaktadır.

ŞÖHRET DUVARI

Binanın iç kısmında, Polonya’daki Hollywood Bulvarı’na benzer bir gelenek vardır. Binayı ziyaret eden önemli kültürel figürler ve ünlüler, duvarlara imzalarını bırakırlar. Bu bölüm, binanın sadece mimari değil, aynı zamanda kültürel bir çekim merkezi olduğunun da kanıtıdır.

CADDENİN EN POPÜLER NOKTASI

Eğri Ev, Sopot'un en meşhur yaya yolu olan Bohaterów Monte Cassino caddesi üzerinde yer alır. Bu cadde her yıl binlerce turisti ağırlar ve Eğri Ev, tartışmasız caddenin en çok dikkat çeken, en çok selfie çekilen noktasıdır. Eğer bir gün gidersen, binaya sadece gündüz bakma. Akşam ışıklandırmasıyla beraber bina, sanki her an canlanacakmış gibi çok daha fantastik bir görünüme bürünüyor.