Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Güney Afrika, sahasında Ruanda'yı konuk etti. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Güney Afrika, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı. Güney Afrika böylece 16 yıl aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
Mbombela Stadyumu'nda oynanan maçta Güney Afrika'yı galibiyete taşıyan golleri 5. dakikada Mbatha, 26. dakikada Appollis ve 72. dakikada Makgopa kaydetti.
Bu sonucun ardından grupta puanını 18 yapan Güney Afirka, Nijerya'nın Benin'i mağlup etmesi ile birlikte Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Grupta 11 puanda kalan Ruanda ise 5. sırada yer aldı.