Lübnan merkezli Al Akhbar'ın haberine göre Lübnan başbakanı Nevaf Selam ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir hafta önce Doha Forumu kulislerinde görüşme yaptı. Görüşme, son derece gergin geçti.

Gerginliğin sebebi ise, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan arasında aniden imzalanan, Lübnan ve Güney Kıbrıs sınırlarını birleştiren Münhasır Ekonomik Alan anlaşması.

Buna göre Ankara, Beyrut’un Kıbrıs ile deniz sınırı ve münhasır ekonomik bölge belirleme anlaşmasını Türkiye ya da Suriye ile herhangi bir koordinasyon kurmadan imzalamasından rahatsız.

'GÖRMEZDEN GELEN' ANLAŞMA

Ankara, bu adımı bölgesel dengeleri zorlayan ve bu karardan doğrudan etkilenecek ülkeleri görmezden gelen bir hamle olarak değerlendiriyor.

Fidan, Selam’a "Türkiye’nin bu girişimi bölgesel dengeleri aşan gerekçesiz bir adım olduğunu" söyledi.

Fidan, bu anlaşmayı "sınırları doğrudan etkilenen ülkelerin yok sayılması” olarak gördüğünü de ekledi.

Ankara ayrıca anlaşmanın yalnızca Türkiye ve Suriye’nin haklarına, değil Lübnan'ın çıkarlarına da zarar verdiğini söyledi.

Öncelikle Lübnan’ın kendi haklarını da zayıflattığını ve gelecekteki olası deniz yetki alanı ihtilaflarında Beyrut’u hem hukuken hem siyaseten kırılgan bir konuma itebileceğini vurguladı.

LÜBNAN'LA HUKUK SAVAŞI KAPIDA

Anlaşma, Güney Kıbrıs ve Lübnan deniz sınırlarını birleştirerek Türkiye ve Suriye bu sınırlarından dışında bırakıyor.

Al Akhbar'ın haberine göre bu tablo karşısında Fidan’ın, Lübnan’ın Mısır, Kıbrıs ve İsrail’in yer aldığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu içinde konumlanmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Eğer Lübnan geri adım atmazsa Ankara, anlaşamayı uluslararası hukukta geçersiz saymak için adımlar atmaya hazırlanıyor.

Lübnan'ı dostu olarak gördüğünü ifade eden Ankara, eğer anlaşma feshedilmezse Lübnan ile siyasi bir çekişmeye hazırlanıyor.