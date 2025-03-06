Güney Kore Hava Kuvvetleri, düzenlediği tatbikat sırasında KF-16 tipi savaş uçağından 8 adet MK-82 tipi bombayı yanlışlıkla yerleşim yerlerinin üzerine bıraktı.
Patlamalar sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olaya yönelik soruşturma başlatıldı.
'HASARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ'
Başkent Seul'un güneyinde yer alan Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrindeki yerleşim yerlerini hedef alan bombalar sonucunda şehirde büyük bir panik yaşanırken, kazanın ardından açıklamada bulunan Güney Kore Hava Kuvvetleri, olayın ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı sırasında meydana geldiğini belirtti.
Açıklamada, ""Bugün saat 10.04 dolaylarında Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanıldı. "Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanılırken, zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli adımların atılacağı belirtildi.