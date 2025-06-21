Olay, Çiftçi Sokak’ta bulunan boş bir arsada meydana geldi. Battaniyeye sarılı bir bebeğin bırakıldığını gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerin ardından bebeği güvenli şekilde koruma altına aldı.

KADINLAR BEBEĞE SÜT VERDİ

Olayın tanıklarından mahalle sakini Volkan Erşahin, “Bebeği görenler önce çocuğun altı değiştiriliyor sandı. Meğerse bırakılıp gidilmiş. Sonra kadınlar geldi, bebeğe süt verdiler, doyurdular. Üzerine battaniye örttüler çünkü bebek üşüyordu” dedi. Erşahin, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu da belirtti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de sürece dahil olduğu, bebeğin geçici koruma altına alınarak devlet gözetimine verildiği öğrenildi.