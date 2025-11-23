Çiftin ayrılık sinyalleri bir süre önce sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını silmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Yaşadıkları krizi çözmeye çalışan ikili, o dönem Tayland’da romantik bir tatil yapmış ve Mosso bu tatilden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen evliliklerindeki sorunları aşamayan çift, 17 Ekim 2025’te boşanmıştı.

BOŞANDIKLARINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk. Bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

'HERKES MUTLU OLSUN'

Bir mekanda konser verecek olan Mosso, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2. Sayfa'ya konuşan ünlü şarkıcı, ayrılık sonrası ilişkilerle ilgili düşüncesini, “Yolu açık olsun. O da yeni aşklara yelken açsın. Ben de yeni aşklara yelken açayım. Herkes mutlu olsun” sözleriyle dile getirdi.

“Yeni bir aşk var mı?” sorusuna ise Mosso, net ancak açık kapı bırakan bir yanıt verdi: “Yani şu anda yeni bir aşk yok. ‘Umarım olmaz’ da diyemeyiz. Bunlar tamamen duygularla ilgili. Nereden ne geleceğini bilemeyiz. Biz sanatçıyız, duygusal insanlarız; bir anda bambaşka bir şeye kapılabiliriz. Kapım her şeye açık.”