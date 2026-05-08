Türkiye, Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni çöl tozu dalgasının etkisi altına girdi. Libya kaynaklı toz taşınımı nedeniyle birçok kentte gökyüzü puslu ve mat bir görünüme büründü. Uzmanlar, özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde hava kalitesinin düşebileceği konusunda uyarıyor.

4 İLİ ETKİLEYECEK

Gökyüzünde oluşan gri ve sarı tonlar, atmosferdeki yoğun partikül hareketliliğini gözler önüne sererken; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde çöl tozunun etkisi daha belirgin hissedilecek. Güneşe doğru bakıldığında ortaya çıkan puslu görüntünün birkaç gün daha devam edebileceği belirtiliyor.

‘UZUN SÜRE DIŞARIDA KALMAYIN’

Çöl tozu yalnızca görüntüyü değil, insan sağlığını da etkiliyor. Uzmanlara göre yoğun toz taşınımı; migren, astım ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişilerde baş ağrısı, halsizlik, gözlerde yanma ve boğaz kuruluğu gibi şikayetleri artırabiliyor. Bu nedenle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların uzun süre dışarıda kalmaması tavsiye ediliyor.