2 yıl aşk yaşadığı oyuncu Şükrü Özyıldız'la ilişkisi 7 ay önce sona eren ünlü fenomen Sibil Çetinkaya zor günler geçiriyor...

"VİRÜSÜN NE OLDUĞUNU BULAMIYORUZ"

Çetinkaya, geçen hafta ağlarken çekildiği bir fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaşmıştı:

"Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak. Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor."

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık durumu merak edilen Sibil Çetinkaya'dan yeni açıklama geldi. Ağrılarının devam ettiğini belirten fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Durum stabil. Sonuçlardan haber bekliyoruz. 12 gün oldu. Genel olarak halsiz, ateşli ve iştahsızım. Sürekli çıkan ateşi dengelemeye çalışıyor, değerlerimdeki bu çöküşe neden olan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ama iyiye gidiyor, o yüzden merak etmeyin tedaviler işe yarıyor. Ben biraz daha buradayım. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederim, kendinize çok dikkat edin."