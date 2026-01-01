Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milyonlarca vatandaşın gece karanlığında uyanarak, gün ışığını görmeden yola çıkmasına neden olan sabit saat uygulamasıyla 27 milyar liralık enerji tasarrufu oluştuğunu söyledi. Vatandaşlar 9 yılda 27 milyar liralık tasarrufun, trilyonlarca liralık devlet bütçesi içinde çok küçük payı olduğuna dikkat çekerek "Yılda 3 milyar liralık tasarruf için mi eziyet çekiyoruz" diye sordu. Bakan'ın tasarruf açıklamasına akademi dünyası de inanmıyor.

SABAHLARI ARTIYOR

Çağatay Bircan ile Elisa Wirsching’in Kasım 2023’te yayımladıkları makalede “2016’dan bu yana uygulanan yaz saati uygulaması günlük enerji tüketimini ne artırdı ne de azalttı. Ekim 2016’dan sonra sabahları elektrik tüketimi yüzde 3.4 artarken, akşamüstü ise yüzde 3.5 oranına geriledi. Enerji tasarrufu hedefi, sabah saatlerindeki tüketim artışı nedeniyle ortadan kalkıyor” denildi.

Sinan Küfeoğlu, Şahincan Üçler, Furkan Eskicioğlu, Büşra Öztürk ve Hao Chen’in 2021’de çıkan makalesinde ise “Türkiye’deki kalıcı yaz saati uygulaması ölçülebilir bir elektrik enerjisi tasarrufuna yol açmadı” tespiti yapıldı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler ise enerji tasarrufu sağlandığı belirtilen İstanbul Teknik Üniversitesi raporuna kimsenin erişemediğini söyledi.

Birçok boyutta değerlendirilmeli

Elektrik Mühendisleri Odası, sabit saat uygulamasının teknik bir enerji konusu olmanın ötesinde, toplumsal yaşam kalitesi, eğitim, sağlık ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini vurguluyor.