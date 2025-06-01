Rock müziğin efsane gruplarından Guns N' Roses yarın İstanbul'da konser verecek.
Binlerin merakla beklediği konser öncesi, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için bir anma videosu paylaştı.
Grubun paylaşımı, Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin üzerine yaptığı öğrenildi.
Arka planda "Knockin' on Heaven's Door" (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısıyla yapılan paylaşımda, “Rest in peace” yani "Huzur içinde yat" ifadelerine yer verildi.