Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 140 kiloya ulaştığı dönemden bugüne uzanan dikkat çeken zayıflama sürecini ve bu değişimin ardındaki bilinmeyenleri paylaştı. Kaygılaroğlu, fiziksel dönüşümünün yalnızca bir diyet başarısı değil, aynı zamanda derin bir psikolojik mücadele olduğunu vurguladı.

2 YIL BOYUNCA AYNI İSTİKRARDA DEVAM ETTİ

Kilo verme kararını bir "zorunluluk" olarak nitelendiren Kaygılaroğlu, bu süreci başlatan temel motivasyonun mesleki hedefleri olduğunu belirtti. Sektörde istediği rolleri alamamasının ve kariyerinde ilerleme arzusunun kendisini harekete geçirdiğini ifade eden oyuncu, iki yıl süren disiplinli bir programın ardından hedeflediği görünüme ulaştı.

YAŞADIĞI DEĞİŞİMİ İLK KEZ AYRINTILARI İLE ANLATTI

Değişim sürecinde yeme bozukluğu ile mücadele ettiğini ilk kez ayrıntılarıyla anlatan Kaygılaroğlu, kilolu olduğu dönemlerde özgüven sorunu yaşamadığını ancak mutsuzluğa bağlı beslenme alışkanlıkları geliştirdiğini dile getirdi. Süreç içerisinde uzman bir diyetisyen eşliğinde çalışan ve fiziksel aktiviteyi hayatının merkezine koyan oyuncu, zayıfladıkça artan motivasyonunun süreci kalıcı kıldığını aktardı.

Fiziksel değişimin ardından kamuoyunda oluşan "yakışıklı adam" algısının yeni bir baskı unsuru oluşturduğunu söyleyen ünlü isim, bu süreçte depresif dönemler geçirdiğini ve kısa süreli kilo artışları yaşadığını itiraf etti. Bugün hayatını yüksek bir disiplinle sürdürdüğünü belirten oyuncu, her sabah erken saatlerde yürüyüş ve antrenman yaparak güne başladığını ifade etti.