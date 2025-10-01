İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında tutuklanan İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, avukatı Mehmet Pehlivan ve Hüseyin Köksal ile rüşvet iddiasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yatıyor. Bu cezaevi, Türkiye’deki 23 yüksek güvenlikli cezaevinden birisi. Ancak bu cezaevleri, tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı koşullar ve muameleler nedeniyle “Kuyu tipi cezaevleri” olarak nitelendiriliyor.

'HAVALANDIRMASIZ HÜCRELERDE KALIYORLAR'

İstanbul Barosu bu cezaevleri hakkında özel rapor hazırladı: Mahpuslar ağır tecrit altında; havalandırmasız hücrelerde kalıyor, pencereleri kapalı ve insan hakları ve onurları ihlal ediliyor. Günün 22.5 saatini hücrede geçiren mahpuslar durumlarını ‘Ya oturmak ya uzanmak zorundayız, hareket alanımız dar’ diyerek anlatıyor.

MAHKUM ANNESİ ANLATTI...

Oğlu İBB operasyonları öncesi Silivri Cezaevi’nde olan ve zorla Çorlu’ya sevk edilen, adının açıklanmasını istemeyen anne G.S., oğlunun yaşadığı zorlukları SÖZCÜ’ye anlattı ve şöyle dedi:

“Kuyu tipi hapishanelerde ince parmaklık var, içeri güneş girmiyor. Havalandırma yok. Koğuş arkadaşlarıyla asla yan yana getirilmiyor. Astım hastasıyım, görüşte astımım azdı. Oğlum ile haftalık 10 dakikalık telefon görüşme hakkım var, keyfi olarak engelleniyor. Yemekleri çok kötü. Bir çok tutsak, bu hapishanelerin kapanması için açlık grevinde.”

AVUKAT: ÇİÇEK OLSA BÜYÜMEZ

İSTA Barosu İnsan Hakları Merkezi avukatlarından Yağmur Kavak, baro adına kuyu tipi hapishaneleri denetledi: “Cezaevindeki her şey elektrikli. Biz, müvekkillerimizle görüşmeye gittiğimizde kapı otomatik açılıp kapanıyor. Elektrik kesildiğinde içerde kalabiliriz. Normalde her hücrede havalandırma olur. Mahpus ve tutukluların havalandırmaya çıkma hakkı vardır. Burada öyle bir imkan yok. Mahpuslar hava alamıyorlar. Kıyafetleri küflenebiliyor, hava girmiyor, hücrelerde rutubet oluyor. Çiçek koysan büyümez çünkü içeriye güneş bile girmiyor.”

195 GÜN OLDU!

Murat Ongun, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 195 gündür tutuklu. 13 Nisan’da Silivri’den Çorlu’ya nakledilen Ongun, burada 171 gündür tutuklu. Hüseyin Köksal da 171 gündür burada. Suçlama Ongun ile aynı. Mehmet Pehlivan ise 104 gündür Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Rezan Epözdemir de 49 gündür “rüşvet” ve “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” suçuyla burada tutuklu.