Son günlerde Türkiye genelinde artan IBAN dolandırıcılığı vakaları, vatandaşları alarma geçirdi. Özellikle öğle saatleri ile akşam saatleri arasında banka hesaplarından yapılan ani para transferlerinde dolandırıcıların devreye girdiği bildiriliyor.

Uzmanlar, dolandırıcıların özellikle WhatsApp, SMS ve e-posta üzerinden sahte mesajlar göndererek vatandaşları kandırdığını belirtiyor. Bu mesajlarda genellikle “acil ödeme yapmanız gerekiyor” veya “ödemeniz onaylanmadı” gibi ifadeler kullanılıyor.

Son haftalarda sadece İstanbul ve Ankara’da değil, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerde de artan şikayetler dikkat çekiyor. Banka yetkilileri, para transferi yapmadan önce mutlaka göndereceğiniz kişinin kimliğini doğrulamanız gerektiğini vurguluyor.

Uzman uyarısı:

“Özellikle öğle ve akşam saatleri dolandırıcılar için en riskli zaman dilimi. Bu saatlerde IBAN’a gelen taleplere karşı temkinli olunmalı. Teyit almadan para göndermek büyük kayıplara yol açabilir” dedi.

IBAN dolandırıcılığı vakalarının artışı, vatandaşları daha dikkatli olmaya zorluyor. Uzmanlar, dolandırıcılardan korunmak için IBAN kontrolü, telefonla teyit, bankaların güvenlik uyarılarını takip etme gibi adımların hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Vatandaşların dikkatli olması, dolandırıcılara fırsat vermemek ve ödemeler öncesi her zaman çift kontrol yapmak, bu tür kayıpların önüne geçebilir. Bu nedenle “bu saat aralığında IBAN’dan para gönderen yandı” uyarısı, her banka müşterisi için geçerli ve hayati bir hatırlatma niteliğinde.