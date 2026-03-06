Geçen sezon MLS’te şampiyonluk yaşayan Inter Miami, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlandı. Inter Miami’nin kaptanı Lionel Messi’nin Trump’a hediye takdim ettiği anlar ve ikili arasında geçen diyaloglar ise dikkat çekti. Öte yandan Messi’nin, Trump’ın açıklamalarını dinlediği esnada sergilediği hayranlık dolu mimikler eleştirilerin hedefi oldu.

Ziyaret esnasındaki konuşmasında Messi’den övgüyle söz eden Trump, "Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı." ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasının devamında ise, "Oğlum Barron senin hayranın. Senin harika bir insan olduğunu düşünüyor. Barron sana büyük hayranlık duyuyor." dedi.

Bu sözlerin ardından kısa bir ara veren Trump, Cristiano Ronaldo’yu da anmayı ihmal etmedi. Trump’ın Ronaldo’nun adını söylediği sırada Messi’nin gülerek verdiği tepki ise dünya genelinde gündem oldu.

Trump, Messi’ye "Barron sana büyük hayranlık duyuyor." dedikten sonra "Cristiano Ronaldo adında başka bir beyefendiye de. Cristiano da muhteşem biri." ifadelerini kullandı.