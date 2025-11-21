Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 30 Ekim’de bir eczanenin önünde D.Ö. (23) isimli kadın, iş yerinden kısa süreli hava almak için çıktığı sırada şüpheli T.K. (31) tarafından saldırıya uğradı. T.K., kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken D.Ö.’nün çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı müdahale ederek kadını kurtardı. Olay anı, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, T.K.’nin D.Ö.’nün üzerine atlayıp beline sarıldığı ve yere düşen kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı, çalışma arkadaşının ise koşarak müdahale ettiği görüldü. Olay sırasında şüphelinin yanındaki H.K. (26) da olay yerinde bulundu.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheliler T.K. ve H.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu etkisi altında olduğu ve 10 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen T.K., çıkarıldığı mahkemece “Cinsel saldırı” suçundan tutuklandı.

9 ayrı suç kaydı bulunan H.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Tugay Keleş’in savcılıktaki ifadesinde, “Uyuşturucu etkisindeydim. Kızı görünce bir garip oldum. Sanırım halüsinasyon görüp, kızı çıplak zannettim” dediği öğrenildi.