Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Keskinci, Akın’ın yıllar önce annesinden babası Güray Keskinci’nin telefon numarasını aldığını, ailesinin boşanmasına neden olduğunu ve dizi setinde kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Evrim Akın ise tüm iddiaları avukatı aracılığıyla kesin bir dille reddetmiş, kameralar karşısında yaptığı duygusal açıklamada kimsenin telefon numarasını istemediğini söylemişti.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Asena Keskinci’nin babası Güray Keskinci’nin Evrim Akın’a attığı ilk mesajlar gün yüzüne çıktı.

Keskinci’nin iddialarının aksine, mesajlarda telefon numarasını ilk verenin Güray Keskinci olduğu görüldü. 2011 yılına ait yazışmalarda Güray Keskinci’nin, Evrim Akın’a numarasını gönderdiği dikkat çekti.

İŞTE O MESAJLAR

Evrim Akın, söz konusu mesajları sosyal medya hesabından paylaşsa da kısa süre sonra sildi.