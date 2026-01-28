İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 kişi ile ulusal düzeyde aranan 1 kişinin Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan “Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi” C.A. da Hırvatistan'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber ve Asayiş birimleri ile İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı suçlardan arandıkları belirtildi.

Yakalanan kişiler arasında; örgüt kurma ve yönetme, yağma, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan aranan isimlerin bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, operasyonların uluslararası iş birliği çerçevesinde sürdürüldüğünü ve firari şüphelilerin adli işlemlerinin Türkiye’de devam edeceğini bildirdi.