A Milli Takımımız, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü haftasında Gürcistan'ı konuk edecek.

Mücadele öncesi Kocaeli Stadı’nda gerçekleşen basın toplantısında Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, açıklamalarda bulundu.

Oynanacak olan maçtan umutlu olduğunu belirten Sagnol, "İlk maçta kötü başlamıştık fakat sonunu iyi getirmiştik. Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Nereden geldiğimizi, nasıl bir gücümüzün olduğunu biliyoruz, hayal etmiyoruz, galibiyeti gerçekleştirmek için buradayız. Türkiye güçlü bir takım, Türkiye ile oynamak kolay değil. Amacımız, beklentimiz büyük. Bunu yarın kanıtlayacağız. Hayatta her şeyin bir ilki vardır. Türkiye'yi neden yenemeyelim? Bazı istisnalarımız var ama yarın bunu başaracağız." dedi.

Anzor Mekvabishvili ise “Türkiye’den galip dönmek zorundayız çünkü iddiamızın sürmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.