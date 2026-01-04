Karadeniz kıyısında yer alan Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı’nda dün çok büyük yoğunluk yaşandı. Yaşanan kalabalık nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlemesi, Türk vatandaşlarının tepkisine neden oldu. Yılbaşı kutlamalarının ardından yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

TATİL DÖNÜŞÜ AKSAKLIK

Yılbaşı tatili dönüşü artan araç ve yolcu trafiği nedeniyle sınır hattında bekleme süreleri uzarken, sistemin yavaş ilerlemesi tepkileri beraberinde getirdi. Gürcistan gümrük girişinde uzun süre beklemek zorunda kalan Türk vatandaşları, yaşanan durumu İzmir Marşı söyleyerek protesto etti. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, protesto herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. Yetkililerin, sınır kapısındaki yoğunluğu azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

‘PARAMIZ ÇÖP OLDU’

Yılbaşından önce Gürcistan’dan Kemalpaşa’ya alışveriş için gelenler Türkiye’deki fiyatların daha uygun olduğunu belirtmişti. Kemalpaşa’da alışveriş yapan bir Gürcistan vatandaşı, “Türkiye’de fiyatlar Gürcistan’a göre daha ucuz. Yağ, peynir, tereyağı ve elbise alıyoruz. Hemen hemen her gün buradayız” ifadelerini kullanmıştı. Bir vatandaşımız ise “Bizim paramız çöp oldu, Gürcülerin parası kral” diyerek Türk lirasının değer kaybını bir kez daha hatırlatmıştı.