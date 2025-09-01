Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bu yıl 41’incisi düzenlenen Geleneksel Altın Kemer Yağlı Güreşleri, siyasi bir gerilime sahne oldu.

Etkinlik alanında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer almaması üzerine AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı organizasyonu protesto ederek topluca katılım göstermedi.

YAĞLI GÜREŞ ORGANİZASYONUNDA 'FOTOĞRAF' KRİZİ

Kocaeli’nin CHP'li Karamürsel Belediyesi tarafından bu yıl 41’incisi düzenlenen Geleneksel Altın Kemer Yağlı Güreşleri, siyasi bir tartışmanın gölgesinde kaldı.

Organizasyon alanına Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve güreş ağası Tacettin Arslan’ın fotoğrafları asıldı.

Ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer almaması, AKP’liler tarafından tepkiyle karşılandı.

AKP’LİLERDEN ORGANİZASYONA BOYKOT

Erdoğan'ın fotoğrafının etkinlikte yer almamasını protesto eden AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı, organizasyona katılmama kararı aldı.

İlçe Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ile çok sayıda partili etkinliğe katılım göstermedi.

"GEÇEN SENE DE AYNI RESİMLERİ KULLANDIK”

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, fotoğraf tercihine ilişkin eleştirilere şöyle yanıt verdi:

-Cumhurbaşkanının resminin kamu kurumlarına asılmasıyla ilgili bir genelge var ama bu karar kamu kurumlarıyla ilgili.

-Fakat bu belediyenin yapmış olduğu bir etkinlik. Biz geçen sene de aynı resimleri kullanmıştık, ancak böyle bir gündem olmamıştı.

-Bu yılki etkinliğe AK Parti'nin ilçe başkanı katılmadı ama bazı meclis üyeleri katıldı.

-Bizim güreş etkinliğimiz 16 Ağustos’ta olacaktı fakat ilçemizde büyük bir yangın çıkmasından dolayı etkinliğimizi 29’una ertelemiştik.

-Gayet de güzel bir organizasyon oldu ama organizasyon sonrasında sosyal medyada gördük ki bazı AK Parti taraftarları Cumhurbaşkanının resminin asılmamasını gündem yapmaya çalıştılar.

-Biz tercihen, partimizin duruşu da; bir siyasi partinin genel başkanının resmini asarsak o zaman CHP Genel Başkanının da resmini asmamız gerekir.