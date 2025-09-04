T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Tekin, CHP kurultayı davasının gündemde olduğu ve “mutlak butlan” ihtimalinin tartışıldığı Mayıs ayında konuştu.

“Kemal Bey kayyum yerine kendisinin partinin başına atanmasını kabul eder mi?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Bu bilgilerin hiçbirisi doğru değil. Hakiki hiçbir CHP’linin kayyumu kabul etmesi mümkün olabilir mi? Hele Kemal Bey hiç kabul etmez bunu, mümkün değil.” Tekin, “19 Mart’tan bu güne Özgür Özel’in süreç yönetimini, Saraçhane buluşmalarını ve son Maltepe mitingindeki performansını nasıl buldunuz?” sorusunu da şöyle yanıtlamıştı:

“Özgür Bey’in o yeteneği, becerisi hep vardı ama belli ki böyle zor bir dönemler için hazırmış. İyi götürdü.”