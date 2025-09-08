Kayyum Gürsel Tekin İl binasının önüne geldi, yoğun protestolarla aracından indi.

Tekin, aracından indikten sonra büyük protestolarla karşılandı.

Tekin, yüzlerce polisin koruması arasında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Arkadaşlarım ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yoktu. Hatta daha ileri gidiyorum.

-O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı biri birbirlerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım.

-Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki 1,5 yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü.

-Ve mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler. Taraflar CHP'liler. Bize öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer.

TEKİN'İN KAFASINA SU ŞİŞELERİ ATILDI

Tekin, “İsterlerse kurşun atsınlar” diyerek tepkisini gösterdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

-Biz bugüne kadar parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık.

- Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki şimdi önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edecek, bir an önce hakem koridorlarından çıkması için elimizden geleni yapacağız.