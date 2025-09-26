Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir."

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından Gürsel Tekin ile çağrı heyeti, ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi. CHP'den ihraç kararlarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal kararının ardından Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Tekin ve heyetinin "tedbirli olarak" ihracını istedi.

Tüzük gereği ihracı istenen isimlere savunma hakkı tanındı. Gürsel Tekin bu zamana kadar ne yazılı ne de sözlü bir savunma yapmadı.