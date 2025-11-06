CHP İstanbul Başkanlığı'na İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin partinin hesaplarına erişim talep etti.

Akbank'a başvuruda bulunan Tekin, "hesaplara erişim" ve "işlem yapma yetkisi" istedi.

Akbank ise Tekin'e yetki vermek için aynı mahkemeye başvurarak mahkemeden talimat talep etti.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedilmişti.

Davaya ilişkin son duruşma 3 Ekim’de görülmüş, mahkeme 2 Eylül'de verdiği CHP İl Başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmederek, duruşmayı 21 Kasım'a ertelemişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na 29 Eylül'de mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanıp Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından yapılan olağanüstü kongrede Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilmişti.

Özgür Çelik, CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilmiş ve mazbatasını almıştı.