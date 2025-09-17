CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, Sabah gazetesinden Mehmet Avşar'a yaptığı açıklamada açıklamada FETÖ'nün uyuyan hücrelerinin CHP'ye sızdığını öne sürüp, "'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.

CHP’nin Sarıyer’deki eski il binasına giden Gürsel Tekin, Sabah’tan Mehmet Avşar’a konuştu. Göreve gelişinin ardından farklı çevrelerden tepki gördüğünü dile getiren Tekin, “İl binasına giderken yüzünü bile görmediğim çok sayıda kişiyle karşılaştım. Aileme, yakın çevreme saldırdılar, olmadık hakaretler ettiler. Bizi partiden uzak tutmaya çalışanlar anlaşılan kendilerine yeni yol arkadaşları bulmuşlar” dedi.

‘FETÖ’NÜN UYUYAN HÜCRELERİ PARTİMİZE SIZMAYI BAŞARMIŞ DURUMDA’

CHP’nin ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

“FETÖ’nün uyuyan hücreleri, tüm dünyada bir ağ kurarak bazı uygulamalar üzerinden haberleşiyor ve tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda. ‘Düşmanımın düşmanı dostumdur’ anlayışıyla önce CHP’yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Mevcut yönetim bu büyük fotoğrafı ve dünyada olan biteni görmemekte ısrar ediyor. Unutulmamalı ki bu örgütün taktiğidir. Bir düşmanını, diğer bir düşmanını kullanarak yok etmek.”

"SÖYLEMEDİM" DEMEDİ, "MÜLAKAT YOK" DEDİ

Gazetede yeralan sözlere tepkiler büyüyünce Gürsel Tekin saatler sonra 14:00'te bir açıklama yaptı ancak gazetenin manşetinde yeralan sözlerini reddetmedi.

Gürsel Tekin, sosyal medya mesajında "Sohbet ettiğimiz gazeteci arkadaşlar oldu ama ortada 'mülakat' yok. Bilginize, kamuoyunun dikkatine" dedi.

Gürsel Tekin'in Sabah gazetesine ve söyleşide imzası bulunan muhabire yönelik herhangi bir yalanlamasının olmaması da dikkatlerden kaçmardı.

Gürsel Tekin'in yandaş medyada yer alan sözlerine sosyal medyada tepkiler, "partiye FETÖ sızdı' diyerek CHP’ye terör soruşturmasının yolunu açıyor" diye yoğunlaştı.

Gazeteci Alican Uludağ da sosyal medyada on binlerce kez görüntülenen mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Kayyım Gürsel Tekin, iktidar yandaşı Sabah gazetesine özel röportaj verdi, CHP’ye terör soruşturması açılmasına neden olabilecek bir açıklama yaptı. Öyle bir şey olursa CHP hakkında kapatma davası açılabilir."x