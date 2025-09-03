CHP, İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından kayyum atanan Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesi gerekiyor. Eline henüz bir tebligat ulaşmadığını ifade eden Tekin'den dikkat çeken yeni bir adım daha geldi.

Sabah saatlerinde 'Görevimin başındayım' açıklaması yapan Tekin, CHP lideri Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu isteyeceğini duyurdu.

"EN KISA SÜREDE..."

Ekol TV'ye konuşan Gürsel Tekin, "Henüz bana bir bildirim yapılmadı, elime bir tebligat ulaşmadı. Bana tebligat ulaşacak ki ben de ona göre savunma yapacağım" diye konuştu.

Bu süreçte CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Özgür Özel’den randevu talep edeceğini açıklayan Tekin, "En kısa süre içerisinde randevu talep edeceğim. Görüşürüm tabii ki niye görüşmeyeyim benim genel başkanım. Kemal Bey’le de Ankara’ya gittiğimde randevu talep edeceğim görüşeceğim" dedi.