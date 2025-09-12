İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve heyeti görevden alınırken, CHP İstanbul'un başına Gürsel Tekin ve 4 kişilik bir kayyum heyeti görevlendirildi.



Siyasette tansiyonu yükselten gelişmenin ardından Tekin, gösterilen tüm tepkilere rağmen görevi kabul etti ve 8 Eylül'de binlerce polisin ablukası ve biber gazları eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. Gözler 15 Eylül'de yapılacak CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya çevrilirken, mahkeme tarafından verilecek olası bir 'mutlak butlan' kararını kabul etmesi beklenen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı.



KILIÇDAROĞLU, TEKİN'DEN RAHATSIZ OLDU



Gazeteci Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'in süreci iyi yönetemediğini düşündüğünü belirterek "Göreve gelmesi durumunda İstanbul'daki gibi Genel Merkez'e polisle gitmek istemiyor. Tekin'in sebep olduğu görüntülerden rahatsızlık duymuş" ifadelerini kullandı.



'GÖREVİ KABUL ETMEK İÇİN GARANTİ İSTİYOR'



Balbay, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de alınabilecek bir 'mutlak butlan' kararı karşısında görevi kabul etmek için 'garanti' istediğine dikkat çekerek, "Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmesi durumunda, kısa süreli kalmak istemiyor; kalıcı olmak için garanti istiyor. Göreve gelmesi durumunda İstanbul'daki gibi Genel Merkez'e polisle gitmek istemiyor" dedi.