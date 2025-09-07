CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alındı.

Yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyeti atanırken tartışmalar da beraberinde geldi.

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni programında kritik Pazartesi günü öncesi Tekin ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ İL BİNASINA GELECEK

Öztürk, CHP yönetiminin partinin il binasının önünde tedbir alacağını; TBMM Grup Başkanvekilleri'nden Gökhan Günaydın'ın da İstanbul milletvekillerine gönderdiği bir mesajda tüm milletvekillerinin eksizsiz bir şekilde il başkanlığında bulunmasının istendiğini kaydetti.

Ayrıca yarın CHP İstanbul il başkanlığında kadın ve gençlik kollarının da parti önünde zincir oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

EMNİYET'TEN DESTEK İSTENDİ Mİ?

Öztürk'e konuşan Tekin emniyetten destek talebinde bulunmadığını ve il binasını "baba evi" olarak gördüğünü söyledi.

"İL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÇELİK İLE KUCAKLAŞACAĞIZ"

Tekin ayrıca, "Kongre süreciyle ilgili hukuki bir sorun var. Bu sorun nedeniyle görevlendirildik. Tüzüğümüze uygun şekilde eksikliklerin giderilmesine çalışacağız ve yarın gittiğimizde il başkanımız Özgür Çelik kardeşimiz ve partinin diğer yöneticileriyle kucaklaşacağız" dedi.