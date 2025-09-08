Gürsel Tekin'in memurları, kararın icrası için CHP İl Başkanlığı binasına geldi. Başta CHP'li vekiller olmak çok sayıda kişinin tepki gösterdiği ablukada tansiyon yüksek...

CHP’li Gürsel Tekin’in memurlarının il binasına gelişinin ardından parti yöneticileri ve milletvekilleri bina girişinde oturma eylemi yaptı. Polis ekipleri arka kapı önünde toplanan gruba biber gazıyla müdahale etti, kısa süreli arbede yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLLLERE GAZLI MÜDAHALE: ARBEDE YAŞANDI

Saat 12.25’te sosyal medya hesabından “Yoldayım, CHP İstanbul İl binasına gidiyorum” mesajını paylaşan CHP’li Gürsel Tekin’in gelişinin ardından, parti yöneticileri ve milletvekilleri bina girişine sandalyelerle barikat kurarak oturma eylemi başlattı.

Tekin’in binaya yaklaşmasıyla birlikte saat 12.30 sıralarında çevik kuvvet ekipleri arka tarafta oturan gruba müdahale etti. Müdahale sırasında kısa süreli arbede çıktı.

MAHKEME KARARINI İSTEDİ

CHP’liler kayyum Gürsel Tekin’i binaya sokmamak için nöbetlerini sürdürürken Tekin mahkemeye başvurdu. Tekin, 'Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin" ifadelerini kullanarak mahkemeye başvurdu. CHP’ye kayyum tebligatı gitti.