Gürsel Tekin, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. Saygı Öztürk o görüşmeyi, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programında açıkladı.

Saygı Öztürk o anları şöyle anlattı:

'KAYYUM OLSA GİTMEZDİK'

"- Kendileri öncelikle kesinlikle kendilerinin bir kayyum değil çağrı heyeti olarak niteliyorlar. Dolayısıyla beş kişiden ikisi ayrıldı. bu ayrılışlarla ilgili de değişik iddialar gündeme getiriliyor. Parti içindeki bazı yazışmaların olduğuna ilişkin iddialar olduğunu ifade edelim. Şimdi pazartesi günü bildiğiniz gibi yine Gürsel Beyin gitmesi bekleniyor. İl binasına gelecek yanında da kendileri ile konuştuğum için söylüyorum. önceki ilk başkanları Ali Özcan, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek olacak. Eski İl Başkanları "Eğer bu kayyum olsaydı gitmezdik ancak bu bir çağrı heyeti" açıklamaları yapıyorlar."

'BİR KİŞİ BİLE YETER'

"- Şunu söyleyeyim az önce Gürsel Bey'le konuştum. 'Ne yapacaksınız' dedim. 'Gidecek misiniz? 2 arkadaşınız eksildi onların yerini doldurmak için yedeklerden ekleme olacak mı?' dedim. 'Hayır' dedi. 'Bunun için beş kişiye de gerek yok. İki arkadaşımızla beraberiz. Gideceğiz. Gittiğimiz zamanda partideki dostlarımızla kucaklaşacağız. Dolayısıyla sorun yok. Sonuçta mahkeme kararı da çağrı heyetini meşrulaştırmış oldu. Görevimizin başındayız ve görevi yerine getireceğiz."