Son Dakika Haberi... 45. Asliye Mahkemesi'nin kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum heyetiyle beraber atanan Gürsel Tekin bugün saat 10.00 sıralarında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na CHP'nin 102 Kuruluş Yıldönümü nedeniyle çelenk bıraktı.

Tekin, CHP lideri Özel'i karşılayacağını belirtse de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP lideri Özel'in 14.00'teki çelenk bırakma törenine katılmadı.

SÖZCÜ TV muhabiri Fırat Fıstık CHP'nin Sarıyer'deki Eski İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde Gürsel Tekin ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Gürsel Tekin bugün il başkanlığına neden gelmediğini ve Taksim'e neden gitmediğini şu sözlerle açıkladı:

"İsterdim ki genel başkanın programına katılabileyim ama bu mümkün olmadı. CHP'nin kuruluşunu sabote etmemek için buraya bugün gelmeyeceğim. Yarın burada (Sarıyer) olacağım."