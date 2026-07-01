Butlan yönetiminin CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı görevine atadığı Gürsel Tekin’in sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Önceki gün mahkeme kararıyla CHP’ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun akaryakıt istasyonunda vatandaşlarca karşılanması paylaşıldı. Ancak paylaşıma, ‘akaryakıt istasyonu Gürsel Tekin’e ait’ yorumları yapıldı.



Tekin, X hesabından iddialara yanıt verirken, “Ne benim ne de Gürsel Tekin’in yeryüzünde ya da uzayda böyle bir istasyonu var” ifadelerini kullandı. Bu da “Sizce Gürsel Tekin, fake hesapla kendisini mi savunuyor” yorumuna neden oldu.