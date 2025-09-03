CHP İstanbul İl Örgütüne 45. Asliye hukuk mahkemesi kararı ile kayyum olarak atanan Gürsel Tekin hakkında partinin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. Tekin kendisine ulaşan herhangi bir tebligat olmadığını belirtti.

"TEBLİGAT İTİRAFÇI VE İFTİRACI OLANLARA GÖNDERİLSİN"

CHP'li belediye ve üst düzey yetkilileri hakkında emniyette ve savcılıkta itiraflarda bulundukları gerekçesiyle tahliye edilenlerin bile halen CHP üyesi olduğunu partiden ihraçları yönünde adım atılmadığını öne süren Gürsel Tekin, şunları söyledi;

"Partiden ihracım için tebligat bana değil, bu tebligatlar onlarca arkadaşımızın tutuklanmasına sebep olan itirafçı ve iftiracı olanlara gönderilmesi gerekiyordu. Örneğin birçok arkadaşımızın tutuklanmasına sebep olan Ertan Yıldız itirafçı olmuştu. İştiraklerin başında olan Ertan Yıldız'ın halen CHP belediye meclisi üyeliği devam ediyor. Bakırköy Belediyesinde odası da hala duruyor."