Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı yeni dönemde İl Başkanlığı görevini sürdürecek.

Gün boyu hareketli anlara sahne olan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından canlı yayın yapan SÖZCÜ Muhabiri Meral Danyıldız, Can Coşkun ile Sözcü Ana Haber'e bağlanarak bölgedeki son durumu aktardı.

'SAVAŞ ALANI GİBİ'

"- Şu anda savaş alanı gibi polis giriş ve çıkışa izin vermiyor. En alt katlarda polisler var. Makam odasında CHP'li Özgür Çelik ve partili yetkililer var.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın İstanbul'a gelecek. Bununla beraber şu soru çıktı. Yarın Sayın Gürsel Tekin buraya mı Bahçelievler'e mi gidecek dedim. Avukatına sordum bunu bilemediğini söyledi. Barış Demirkuş avukatının ismi. Onun dışında çeşitli konuşmalar yaptık."

'6 AY HAPİS CEZASI ALABİLİRDİ'

"Sık sık kendisi bana "Sayın Tekin'in bunu kabul etmeyeceği takdirde 6 ay hapis cezası alabileceğini" hatırlattı. Bunun hangi koşullarda gerçekleşeceğini sorduğumda "Davacı tarafın şikayetçi olduğu takdirde yani mahkeme kararına uyulmaması halinde davacı tarafın şikayetçi olursa bu hususta ceza alabilir. Hali hazırda kuruldan ayrılan iki kişinin de bu tehlike altında olduğunu söyledi. Ben de bu tehlike olmasa sayın tekin görevi kabul eder miydi diye sordum. Bunu bilmediğini söyledi.