Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 102'nci yıldönümü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Gürsel Tekin anıta CHP İstanbul İl Başkanlığı adına çelenk koyduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara ilişkin "Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Başta Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları, aynı zamanda 403 tane siyasal mücadelede hayatını kaybetmiş çoğunluğu faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetmiş CHP’li yoldaşlarımızı, abilerimizi, yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Bugün çok önemli bir süreç. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Geleneklerine uygun, kurallarına uygun, anayasasına uygun her türlü davranış içerisinde olacağız. Bu bizim temel görevimizdir. Bugün biz burada çelenk törenimizi yaptık. Aynı zamanda genel başkanımız, genel merkez yöneticilerimiz gelecek. Onlarla da bugün partimizin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele kol kola vereceğiz ve Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız. Bundan sonraki tartışmaların binaydı şuydu, buydu özellikle hiçbir parçası olamayacağız. Ben ve arkadaşlarım kısa süre içerisinde yapılması gereken ne varsa onları yapıp kamuoyunun önüne çıkıp evet biz de partimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik. Görevimiz bitti deyip teşekkür ederek görevimize son vereceğiz" dedi.

'GÜN ÖFKE GÜNÜ DEĞİL; YAŞANANLAR EN ÇOK BİZİ ÜZDÜ'

Saat 14.00’de Taksim'de düzenlenecek törene katılıp katılmayacağına ilişkin ise Tekin, "Elbette partimin genel başkanıdır. Partimin yöneticileridir. Her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke, gün birbirimize laf yetiştirme günü değil. Gün Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, çabamız bu olacak" şeklinde konuştu. "Şimdi nereye gideceksiniz" şeklindeki soruya ise Tekin "Bizi bilen bilir. 15 dakikadır yollarda yürüyorum. Yollardaki vatandaşların da tepkisini ölçmeye çalıştım. Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Her ne kadar bir takım televizyonlar şunlar bunlar bizim çok kıymetli seçmenimizin kafasını bulandırmış olsa da bize karşı olan güvenlerini kaybetmemeleri bize büyük bir cesaret veriyor. Bütün uğraşımız partimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugüne kadar yaşanan sorunlar keşke olmasaydı. Şunu size net olarak söyleyebilirim. Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok çaba sarf ettik. Bu manzaraların yaşanmaması için yedi gün yedi düveli bir araya getirdik. Ama ne yazık k bizim inisiyatifimizin dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra biz Cumhuriyet Halk Partilileri Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verenleri asala üzmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız. Genel merkezle de partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız" yanıtı verdi.

'BİZİM RESMİ BİNAMIZ ŞU ANDA SARIYER'

Gazetecilerin "Dün il başkanlığındaydınız neler görüştünüz" sorusuna ise Tekin "Bir kısım parti yöneticisi arkadaşlarımızla temaslarımız oldu. Sonra kendi aramızda kurulda bir yol haritamızı çizdik. Bundan sonra neler yapabiliriz? İyi çalışmalar olacak. Hiç kimse merak etmesin. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışması içine girmek istemiyoruz.Öyle bir sorun yok. Ben yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun her yer bizimdir" şeklinde yanıt verdi.

'PARTİ YÖNETİCİLERİMİZLE KUCAKLAŞACAĞIZ'

Dün kendisine gösterilen tepkileri de değerlendiren Tekin, "Canları sağolsun demokratik tepkidir. Hiçbir kızgınlığım yok. Hepsini gözlerinden öperim. Bize pet şişeler değil kurşunlar bile işlemez. Yeter ki doğru durun. Biz doğru noktadayız. Kimseyi mahcup etmeyeceğiz; ama dostlarımızı uyarmak istiyorum. Yarın mahçup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin, yazmayın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çok kolay bir görev değil arkadaşlar. Ne kadar zor bir görevi üstlendiğimizi biliyorum; ama sözkonusu olan CHP olunca geri kalan herşey teferruattır. Cumhuriyet Halk Partisinin önemli kısmıyla temaslarımız oldu. 6 gün içerisinde. Halen daha temaslarımız devam ediyor. Hiçkimse merak etmesin. Parti yöneticilerimizle kucaklaşacağız. Düşmanları çatlatacağız" dedi.

'PARTİMİZİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Tekin daha sonra partilliler ve vatandaşlarla tokalaştıktan sonra, bir süre aracına kadar yürüdü. Aracına binmeden konuşan Tekin, " Siz beni tanıyorsunuz ben de sizi tanıyorum. Partimizi sahipsiz bırakmayacağız " dedi. Tekin aracına binmeden önce "İl binasına geçecek misiniz" sorusuna da yanıt vererek "Tabii ki geçeceğiz " dedi; ardından makam aracına binerek Taksim'den ayrıldı.

ÇELENK KALDIRILDI

Tekin’in ayrılmasının ardından çelenk kaldırıldı. Üzerindeki “CHP İstanbul İl Başkanlığı” yazısı sökülerek anıtın arka kısmına bırakıldı.