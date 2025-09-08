Gürsel Tekin'in açıklamasının ardından, CHP'den ilk tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'hayatta hiçbir korku halkı satanın korkusu gibi olmuyor' dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Burada ne denilebilir. 40 yıllık avukatım ve görebildiğimiz manzara şu ki emniyetle valilikle beraber hareket ediliyor" dedi.

Başarır, "Bugün bir şey daha öğrendim. Hayatta hiçbir korku halkı satanın korkusu gibi olmuyor demek ki. Halkı satarsan şemsiyelerle korumalarla gezersin ve baba evine başın dik giremezsin. Buradaki kimse CHP'li değil diyor. Buradaki herkes onun gibi CHP'li değil Onurlu CHP'liler. Bu utanç verici bir tablo. Ne kendisi anlamadım ben. Bu delege mi seçti onu, bıraksın bunları yazık" dedi.

SÖZCÜ TV canlı yayında açıklamalarda bulunan Siyasal Analist Suat Çelebi ise, 'Gürsel Tekin, 'şerefim üzerine yemin ederim ki burada protesto edenlerin biri bile CHP'li değil' dedi. Peki buradaki insanlar kim? Yüzlerce provkatör mü getirildi bu gerçeklikten nasıl uzak bir sözdür?' yorumunu yaptı.





'VALİLİKLE VE EMNİYETLE HAREKET EDİLİYOR'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Buraya 12 Eylül sürecinde partimiz kapatıldığı zaman böyle polisler gelmedi. Bu dünyada bir partinin bu şekilde ablukaya alınması ilktir. Bu süreci yönetense emniyet ve valiliktir. Belgelerle konuşuyoruz. Burada ne denilebilir. 40 yıllık avukatım ve görebildiğimiz manzara şu ki emniyetle valilikle beraber hareket ediliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. CHP iktidar olacak" dedi.