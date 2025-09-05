CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programında konuşan SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bu sabah Gürsel Tekin ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Öztürk, "Ne zaman gideceksiniz" diye sorduğunu Tekin'in ise "Pazartesi" yanıtını verdiğini söyledi.

CANAN KAFTANCIOĞLU VE BERHAN ŞİMŞEK DE YER ALACAK

Tekin beraberindeki isimleri de söylerken şunları aktardı:

"Yanımda daha önceki il başkanlarımız Ali Özcan, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Canan Kaftancıoğlu ve ben olacağım, hep birlikte gideceğiz"

Öztürk, "Canan Hanım kesin geliyor mu?" sorusuna karşılık ise Tekin; Kaftancıoğlu'nun çok yakın bir akrabasının Ordu'da ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğu, Kaftancıoğlu'nun da Ordu'da olduğu, eğer hastalık nedeniyle ciddi bir sorun olmazsa Kaftancıoğlu'nun da pazartesi günü il binasına gideceğini söyledi.