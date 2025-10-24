İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına rağmen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamıştı.

Ancak mahkeme, “mutlak butlan” davasını, davanın kanunsuz açıldığı gerekçesiyle reddetti.

'GÖREVİME DEVAM EDİYORUM, İLGİLENMİYORUM'

Ankara’daki kararın ardından Yeniçağ’a konuşan Tekin, davaya ilişkin yorum yapmayacağını belirterek, “Ankara ile ilgili bir yorum yapacak durumda değilim. Çünkü bizimle ilgili bir durum değil. Burada görevime devam ediyorum, ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, davanın İstanbul’daki süreç üzerindeki olası etkilerine ilişkin açıklama yapan YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul’daki davanın istinaf aşamasına taşındığını ve dosyanın yeniden Ankara’ya döneceğini söyledi. Eminağaoğlu, Ankara’daki ret kararının İstanbul’daki davaya emsal teşkil edeceğini belirterek, “Ankara’da verilen karar bir kanıt olacak” dedi.