CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada, Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Kongresi'nin esastan bozma kararını değerlendirdi.

"KAYYUMLUK GÖREVİ SONA ERMELİ"

CHP'li Bakan, "Esastan bir mahkemenin bir kararı reddetmesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararını anlamsız hale getirir" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Artık kayyumluk görevi sona ermeli. Tedbir istediğinizde hukuken telafisi güç ve imkansız olması lazım. Mahkeme de onu değerlendirir ve karar verir. Dolayısıyla 45. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırması gerekir. Artık Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sona ermiştir."