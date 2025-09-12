CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına 'giriş izni' verdiği Özgür Çelik, tepki çeken bir paylaşıma imza attı.
Liste paylaşıldığında mahkeme kararıyla görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le isim benzerliği dikkat çeken Çelik, il başkanlığından bir fotoğraf paylaştı.
Söz konusu paylaşıma "Bizden "Padişahın sofrasından gelene selam bile yok" İstanbul İl Başkanlığımızdayız" notunu düşen Çelik'e CHP'lilerden tepki geldi.
Çelik'in bir kullanıcının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duvardaki fotoğrafına yönelik paylaşıma verdiği "O gün de paylaşacağız" yanıtı da dikkat çekti.