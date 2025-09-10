CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına giriş 'izni verdiği' 31 kişilik liste ortaya çıktı.

Söz konusu listeyi paylaşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın, başkalarını bu binaya almayın. Bir defa sen kayyumsun, böyle bir yetkin yok" dedi.

'ERDOĞAN HAYRANI, PROPAGANDA YAPIYORLAR'

Emir, Tekin'in il binasına gelişinde siyah minibüste bulunan Yusuf Aydın'ın sosyal medya paylaşımlarına da dikkat çekerek "Erdoğan hayranı" olarak niteledi.

Emir, sosyal medya hesaplarından propaganda yapan kişilere de dikkat çekerek, Tekin'in bina sorumlusu olarak atadığı Ferhat İşçimen'i işaret etti. Emir, şöyle devam etti:

"Ferhat İşçimen'le Yusuf Aydın Twitter'da propaganda yapıyor. Gürsel Tekin onu bina sorumlusu atamış. Yani sağ kolum budur demiş."

KURULTAY DAVASINDA ADI GEÇMİŞTİ

İşçimen'in CHP kurultay davasının başlamasına neden olan Erkan Çakır'ın verdiği ifadede adının geçtiği ortaya çıktı.

CHP kurultayına dair bazı iddialar ileri süren Çakır'ın kurultaya ilişkin bu bilgileri Ferhat İşçimen'den duymuş olduğunu, iddia ettiği olayları kendisi görmemiş olduğunu beyan ettiği öğrenilmişti.

Bunun üzerine ifade için çağrılan İşçimen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyu ve soruşturma makamını partimizin kurultayı hakkında şahsımın içinde bulunduğu herhangi bir şaibenin ya da şaibe iddiasının olmadığı hususunda bir an önce bilgilendirmek ve daha fazla gündemi meşgul etmemesi adına en kısa zamanda ifade vermeye gideceğim" demişti.

'PİSLİK' PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İşçimen'in, bina içinde CHP'lilere polis müdahale ederken sosyal medya hesabından yaptığı 'pislik' paylaşımı da tepki çekmişti.

'Pislik' ve son listenin ardından tepki çeken işçimen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Bahse konu liste benim tarafımızdan hazırlanmamış ve imzalanmamıştır" diyerek 'pislik' sözüne 'açıklık' getirdi.

Öte yandan İşçimen'in Gürsel Tekin'in aracında yer alan, CHP'lilere hakaretler eden trol olduğu ortaya çıkan Yusuf Aydın'ın sohbet odalarına katıldığı, bunları paylaştığı da ortaya çıktı.