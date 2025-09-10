“30 yıl inanarak yaptığı siyaset 22 gün içinde heba mı edilmeliydi?”

Alçı, paylaşımında yaşanan sürecin hem CHP seçmeninde hem de toplumun genelinde büyük bir huzursuzluk yarattığını vurguladı.

“Meslek hayatım boyunca hep sandığın ve demokrasinin gücüne inandım. Askeri vesayete karşı duruşum da, yargının HEP, DEP ve türevi partileri, Refah Partisi’ni Fazilet Partisi'ni kapatmasına, AK Parti’yi kapatma girişimine itirazım da hep aynı prensipten kaynaklanıyordu: Siyasetin alanını genişletme, seçilmişlerin iktidarını savunma. Demokrasiyi güçlendirmenin icat edilmiş başka bir yolu henüz bulunmadı. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti en canlı ve güçlü örneği. Siyasetin alanını büyük mücadeleler vererek genişlettiler, sandığın gücüne inanarak cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu ve güçlü hükümetlerini kurdular.”

Alçı, ülkedeki genel atmosferi de şu sözlerle dile getirdi:

“Şimdi ülkemde yaşananlara bakıyorum ve çok üzülüyorum. Nereye gitsem herkes mutsuz. Herkes kaygılı. Sadece CHP seçmeni değil, siyasetle hiç ilgilenmeyen gençler de, AK Parti tabanı da, Dem Parti seçmeni de…”

Gürsel Tekin’e mesaj: “Israrınızdan dönün”

Nagehan Alçı, Gürsel Tekin’in 30 yıllık siyasi mücadelesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gürsel Tekin bundan sonra kim ne derse desin hakiki bir şekilde ne partisi ne tabanı tarafından kucaklanamaz. Onca yıl verdiği emek, sokak sokak kurduğu temas ve dokunuşların karşılığı bu mu olmalıydı? 30 yıl inanarak yaptığı siyaset 22 gün içinde heba mı edilmeliydi?”

Alçı, Tekin’in açıklamalarına atıf yaparak şu çağrıda bulundu:

“Sayın Tekin madem 'Benim ismimi duyunca memnun olurlar sandım, ben bu partinin öz evladıyım' diyorsunuz, memnun olmadıklarını gördüğünüz halde neden hâlâ ısrar ediyorsunuz? Parti sevginizden şüphem yok. Bence ısrarınızdan dönseniz sizi yine kucaklarlar. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yargı kararı ile atama yapılmasını yanlış bulmak için CHP’li olmaya gerek yok. Demokrat olmak yeterli.”