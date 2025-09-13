CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bugün de Sarıyer'de eski il binası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışması ofisine gitti. Tekin, Özgür Özel gelmeden binadan ayrıldı.

Tekin sabah saat 10.00 civarında Sarıyer'deki CHP binasına geldi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Gürsel Tekin, "Görevimizin başındayız, Özgür Özel'in MYK'sı burada olacağı için ben genel başkana uygun hale getirmeye çalıştım. Görevlerimizi yerine getirdik ve buradan ayrılıyoruz" dedi.

Özgür Özel'le karşılaşmak mı istemiyorsunuz?" sorusuna Tekin, "Karşılaşmama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kendisi bizim genel başkanımızdır. Farklı yerlerde ve alanlarda elbette ki karşılaşacağız. Bizim başka bir programımız var. Bugünkü görevimiz burada olmaktı, binayı MYK'ya uygun hale getirmekti. Biz de MYK'ya uygun hale getirdik ve buradan ayrılıyoruz" yanıtını verdi.

Tekin yaklaşık bir saat sonra binadan ayrıldı.

ÖZEL 14.30'DA GELECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.30'da CHP Genel Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılacak.