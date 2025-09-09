CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu. Tekin, Özgür Özel'i karşılayıp karşılamayacağına ilişkin soruya net bir yanıt vermedi.

Tekin, "Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Bugün biz burada çelenk törenimizi yaptık. Genel başkanımız gelecek, el ele kol kola vereceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda binaydı şuydu buydu hiçbirinin parçası olmayacağız." dedi.

Tekin şunları kaydetti:

15 dakika yürüdüm, vatandaşların tepkisini ölçmeye çalıştım, gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Seçmenimizin bize karşı olan güvenini kaybetmemesi bize büyük bir cesaret veriyor.

Partimin genel başkanı ve yöneticileri. Cumhuriyet Halk Partilileri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri asla üzmeyeceğiz.

HANGİ BİNAYA GİDECEK?

Yolumuza bakacağız ve genel merkezimizde, partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız.

Sayın genel başkanımız nereyi uygun görüyorsa... Bizim resmi binamız Sarıyer. Bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz. 6 ok neredeyse bizim binamız.