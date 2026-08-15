CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Batman’da parti teşkilatı, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, çarşı ve pazarı da gezeceğini belirterek, “Hani diyorlar ya bunlar çarşıya pazara çıkamıyorlar. Biraz sonra biz de çarşı ve pazarı gezeriz” dedi.

'BU NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTIR'

Belediye başkanlarının görev sürelerini tamamlamadan parti değiştirmesine karşı olduğunu belirten Tekin, seçmenin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Tekin, “Milletin iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının görevleri bitmeden parti değiştirmelerini kabul etmemiz mümkün değil. Bu bir nevi nitelikli dolandırıcılıktır. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Siz seçmeninizden oy alıyorsunuz, seçmeninize sormadan bambaşka yere gidiyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.

Siyasi partilerde aday belirleme yöntemlerini de eleştiren Tekin, adayların merkezi atama yöntemiyle belirlenmesine karşı olduğunu söyledi. “Millet iradesi diyoruz. Bırakın belediye başkanını kendisi seçsin, milletvekilini kendisi seçsin. Siz niye tayin ediyorsunuz” diyen Tekin, Ankara’dan yerel aday belirlenmesinin doğru olmadığını ifade etti.