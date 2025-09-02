Gürsel Tekin Yeni Parti Kuracağını Duyurmuştu

2024 yılında CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’in, sosyal medya hesabından yaptığı geçmiş bir paylaşım ise yeniden gündeme geldi. Tekin, 9 Mart 2015 tarihli mesajında yeni bir parti kuracağını açıklamış, hareketin Türkiye’nin geleceğine umut olacağını vurgulamıştı.

Tekin paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor. Ayrışmaya değil, birleşmeye; kavgaya değil, çözüme geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…”

Kılıçdaroğlu’na Davet

Gürsel Tekin, Mart ayında yaptığı açıklamada yeni parti girişimini teyit etmiş ve CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiğini belirtmişti. Tekin, hedeflerinin ayrışma değil, “birleşme ve çözüm üretme” olduğunu dile getirmişti.

Gürsel Tekin’den CHP’ye Sert Eleştirilerle İstifa

Cumhuriyet Halk Partisi’nde uzun yıllar görev yapan Gürsel Tekin, 2024 yılının Şubat ayında partisinden istifa etti. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP’nin Atatürkçü ve sosyal demokrat çizgiden uzaklaştığını belirterek partiyi ağır sözlerle eleştirdi.

“Artık Çalışma İmkanım Kalmadı”

İstifa metninde, parti içinde gruplaşma, liyakat eksikliği ve hemşericilik ilişkilerinin hâkim olduğunu dile getiren Tekin, partinin temel ilkelerinden koptuğunu ifade etti. Tekin, şu sözlerle istifa kararını duyurdu:

“Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım Cumhuriyet Halk Partisi’nde mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.”

“CHP, Atatürkçü Kimliğinden Uzaklaştırıldı”

Tekin, açıklamasında CHP’nin kuruluş değerlerinden uzaklaştığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olmayı ve halka hizmet etmeyi amaçlayan Atatürkçü, sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır.”

“Parti içinde objektif kriterler, liyakat ve ehliyet yok sayılmıştır.”

“Hemşericilik, gruplaşma ve ekipleşme ilişkileriyle makam ve mevkiler dağıtılmıştır.”

“Partiye yıllarını vermiş, iktidar için mücadele etmiş insanlar dışlanmıştır.”

“Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar kavgası tercih edilmiştir.”

“Parti hukuku, emek verenlerin hakları hiçe sayılmış, Genel Merkez kendi koyduğu kural ve talimatlara dahi uymamıştır.”

“Yoldaşlık Ruhu Yerini Ahbap-Çavuş İlişkilerine Bıraktı”

Tekin, ideoloji ve ilkeler etrafında gelişen yoldaşlık anlayışının yerini çıkar ilişkilerine bıraktığını şu sözlerle dile getirdi:

“İdeoloji, ilke veya düşünceyle şekillenen yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş-dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline gelmiştir.”

“Acı ve Üzüntü Verici”

Partinin her kademesinde görev yaptığını ve her zaman sokakta, halkın yanında yer aldığını hatırlatan Tekin, ortaya çıkan tablonun kendisi için üzücü olduğunu belirtti:

“Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, Türkiye’de iktidar olmak için sokaklarda mücadele etmiş biri olarak ortaya çıkan bu tablo acı vericidir. Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum.”

“İlkelerim İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğim”

Gürsel Tekin, açıklamasının sonunda ise CHP’den ayrılmasına rağmen mücadelesini sürdüreceğini vurguladı:

“Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.”