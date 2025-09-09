CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan kayyum heyeti yeniden İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.

Tekin'in binaya gelmesinin ardından yeniden arbede çıktı.

Gürsel Tekin ve kayyum heyetinin Emniyet'le 30 kişilik bir liste paylaştığı biliniyor. Bu isimlerin dışında kimsenin binaya alınmaması talimatı verildiği ifade ediliyor.

KAYYUM HEYETİ BİNADA

SÖZCÜ TV muhabiri Fırat Fıstık yaşananları şöyle aktardı:

Binanın kapı kısmında CHP'li milletvekilleri var. Emniyet güçleri milletvekillerinin girmesine izin veriyor ancak yanlarında herhangi bir danışman veya PM üyesinin girmesine izin verilmiyor.

Özgür Karabat binaya girmesine rağmen beraberindeki CHP'liler binaya alınmadı ve araçların girişine izin verilmedi.

15 dakika önce atanan heyet binaya girebilmişti ancak şu anda burası eski İstanbul İl Başkanlığı diyoruz, CHP liderinin çalışma ofisi haline getirilmişti.