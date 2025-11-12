KAPIDAN EVİ TARADI TÜM AİLE YARALANDI

Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın alt katında oturan Yusuf A. ile üst katta yaşayan Melek İlayda Ç. arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A. kapı arkasından silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Melek İlayda Ç.’nin ağabeyi Rıdvan Çevik karnından, amcaları Cavit Ç. karnından, yengesi Hatice Ç. ise kolundan yaralandı.

AMCALARI DA AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralanan Rıdvan Çevik’i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, ağır yaralı Cavit Ç. ile eşi Hatice Ç.’yi ise Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’nde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Rıdvan Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cavit Ç.’nin tedavisinin sürdüğü, Hatice Ç.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yusuf A.’yı olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.’nın 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı ve 5 'Kayıp şahıs' kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Rıdvan Çevik’in ise 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca Çevik’in evli ve 10 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi. Yaralılardan Cavit Ç., Hatice Ç. ve Melek İlayda Ç.’nin poliste herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bilgisine de ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.