Kütahya’da aynı apartmanda oturan iki komşu arasında “gürültü” tartışması kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Maltepe Mahallesi Şeker Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın önünde karşılaşan Ekrem A. (72), üst katta oturan komşusunun oğlu Seymen E’yi (23) gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motokuryelik yapan Seymen E, motosiklet kaskıyla Ekrem A’nın yüzüne vurdu. Yaşlı adamın burnu kanarken, arbede sırasında motosikletten düşen Seymen E. de başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekrem A., tartışma sırasında Seymen E’nin kendisine bıçak çektiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



